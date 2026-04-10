10. Sabri Ülker Bilim Ödülü Maria Elsa Pando San Martin’in oldu

Sabri Ülker Vakfı’nın yenilenen globalleşme vizyonuyla 10’uncu yılında uluslararası arenaya açtığı Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nü, Şili Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Bölümü’nden biyokimyager Maria Elsa Pando San Martin kazandı. San Martin’in araştırması, sağlık ve sürdürülebilirliği “Döngüsel Beslenme” yaklaşımıyla bir araya getiriyor.

Bilim dünyasından ulusal ve uluslararası isimlerin katılımıyla İstanbul’da düzenlenen törende San Martin ödülünü Sabri Ülker Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker’in elinden aldı.

San Martin liderliğindeki proje, tarımsal bir yan ürün olan patates kabuklarını kullanarak, özellikle yutma güçlüğü çeken ileri yaştaki bireyler için ağızda hızla dağılan, yüksek emilime sahip yenilikçi bir Vitamin B12 taşıyıcı sistemi (film) geliştirdi. Ağızda hızla dağılan filmler 60 saniyeden kısa bir sürede eriyerek Vitamin B12'nin doğrudan emilimini ve sistemik dolaşıma katılmasını sağlıyor.

MURAT ÜLKER: “BİLİMSEL ÜRETİMİN ÖNÜNÜ AÇMAK BİZİM İÇİN SORUMLULUK”

Murat Ülker, Ülker ailesi olarak, kendini bilime ve insanlığa hizmete adamış isimleri desteklemekten gurur duyduklarını söyledi. Murat Ülker şöyle devam etti:

“Kurucumuz Sabri Ülker’in hayatına baktığınızda, aslında çok net bir ilke görürsünüz: İnsana fayda sağlamak… Onun ‘Başarının temelinde önce çalışmak, sonra dürüstlük, sonra da kalite gelir’ sözü, bizim iş yapış biçimimizin de temelini oluşturdu. Ben kendi kuşağımdaki en genç bireydim. Yani en küçük çocuk. Aslında bundan memnundum çünkü bu bana yaramazlık imkanı sağlıyordu. Haşarı değildim ama meraklıydım ve denerdim her şeyi. Şimdi ben neredeyse şirketteki en yaşlıyım. Tabii bu demek ki bizim şirketimiz genç bir organizasyon.

Şimdi çok şükür 2000 yılında Sabri Bey’in liderliğinde Yıldız Holding’i kurarak başlattığımız kurumsallaşmayla Sabri Ülker Vakfı’nda da Sabri Ülker’in torunları iş başında. Meryem ve Yahya Ülker’e teşekkür eder, başarılar dilerim.”

YAHYA ÜLKER: “BİLİMİN ETKİ ALANININ DA KÜRESELLEŞMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ”

Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker de Vakfın kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu “insan sağlığına katkı sağlayacak çalışmaları desteklemek” hedefini bir adım ileriye taşıdıklarını belirtti. Yahya Ülker şu değerlendirmelerde bulundu:

“İçinde bulunduğumuz çağda, insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlar giderek daha karmaşık hale geliyor. Gıda, beslenme, sürdürülebilirlik ve hayat kalitesi… İşte tam da bu yüzden bilime her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz de Sabri Ülker Vakfı olarak 2009’dan bu yana tek bir soruya odaklanıyoruz: Bilim, insan hayatını nasıl daha iyi bir hale getirir? Çünkü biz şuna inanıyoruz: Bilimin gerçek değeri insan hayatına dokunduğu yerde ortaya çıkar. 10 yıl önce küçük bir adım attık. Bugün o adım dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını buluşturan bir yapıya dönüştü. Bu ödül artık sadece bir ödül değil; fikirlerin buluştuğu, iş birliklerinin doğduğu, bilimin birlikte üretildiği bir platform. Artık programımız farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren küresel bir etkileşim alanı.

Çünkü biliyoruz ki geleceği kimse tek başına inşa edemez. Gelecek birlikte üretenlerin olacak. Bilim varsa umut vardır ve biz o umudu birlikte büyütüyoruz.”

DR.MARİA ELSA PANDO SAN MARTİN: “ARAŞTIRMAMIN BU PLATFORMDA TAKDİRİ BÜYÜK ONUR”

2025 Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nü kazanan Dr.Maria Elsa Pando San Martin ise bu anlamlı ağın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. San Martin şöyle devam etti:

“Ödül kazanan çalışmam, bilimsel bilginin insan hayatına doğrudan dokunan çözümlere dönüşebileceğini göstermeyi amaçlıyor. Sağlık ve sürdürülebilirliği birlikte ele alan yaklaşımların, geleceğin beslenme ve halk sağlığı çözümlerinde belirleyici olacağına inanıyorum. Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nün küresel ölçekte genişleyerek farklı coğrafyalardan araştırmaları görünür kılması ve araştırmamın da bu platformda takdir edilmesi benim için büyük bir mutluluk ve onur.”