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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mehmet Çetin'in kaybolmasıyla ilgili 2 gözaltı | Son dakika haberleri

        Mehmet Çetin'in kaybolmasıyla ilgili 2 gözaltı

        Isparta'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'e ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli çift Isparta'ya getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 01:04 Güncelleme: 21.05.2025 - 01:04
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        10 yıl önce kaybolmuştu, 2 gözaltı
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        Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Ekim 2015'te kaybolan Mehmet Çetin dosyasını yeniden açarak soruşturmayı derinleştirdi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da oldukları belirlenen şüpheliler Bayram A. ve eşi Derya K. hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün desteğiyle sabah saatlerinde bir televizyon programı stüdyosuna düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Isparta'ya getirildi.

        Söz konusu çift, geniş güvenlik önlemleri altında İl Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü.

        Olayla bağlantılı olarak adı geçen diğer şüpheliler Hüseyin ve Fatma Ç. çiftinin de gözaltında olduğu, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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