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100 bin imza için son gün yaklaşıyor! 100 bin imza süreci ne zaman bitecek?

100 bin imza için son gün yaklaşıyor. Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in Cumhurbaşkanı adaylığı YSK tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanı adaylarının 100 bin imza toplama süreci 22 Mart itibarıyla başladı. İşte, 100 bin imza süreci son tarihi...

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  • 100 bin imza süreci bitti mi, ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

    2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri kişilerin imza süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen 11 ismin 5 gün içinde 100 bin imza toplaması bekleniyor. İşte, 100 bin imza süreci bitiş tarihi ve Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayıları detayları...
  • 100 bin imza süreci bitti mi, ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

    100 BİN İMZA SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

    YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart'ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.
  • 100 bin imza süreci bitti mi, ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

    100 BİN İMZANIN 5'İNCİ GÜNÜ!

    YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda 5'inci günün sonunda toplanan imza sayılarını açıkladı.
  • 100 bin imza süreci bitti mi, ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

    YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı. 26 Mart Pazar akşam saatlerinde 100 bin imzaya ulaşan Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu. 
  • 100 bin imza süreci bitti mi, ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

    GÜNCEL İMZA SAYILARI

    YSK'dan alınan bilgiye göre adayların 5'inci günün sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

    Muharrem İnce: 111 bin 305

    Sinan Oğan: 107 bin 637

    Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)
  • 100 bin imza süreci bitti mi, ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

    Doğu Perinçek: 24 bin 563

    Yakup Türkal: 2 bin 838

    Erkan Trükten: 2 bin 33

    Tevfik Ahmet Özal: 1361

     
  • 100 bin imza süreci bitti mi, ne zaman sona erecek? Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı?

    İrfan Uzun: 1073

    Halil Murat Ünver: 458

    Hilmi Özden: 422

    Davut Turan: 118

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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