2023 Türkiye genel seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçmenlerin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri kişilerin imza süreci devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen 11 ismin 5 gün içinde 100 bin imza toplaması bekleniyor. İşte, 100 bin imza süreci bitiş tarihi ve Cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayıları detayları...