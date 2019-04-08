Yerli bilgisayar markası Monster Notebook’un oyun tutkunları için geliştirdiği en yeni serisi Monster Tulpar T7, fiyat etiketiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
Monster’ın hem kendi internet sitesinde hem de e-ticaret platformu Hepsiburada üzerinden satışa sunduğu Monster Tulpar T7 V18.3.2 için açıkladığı satış fiyatı tamı tamına 99 bin 999 TL.
Intel Core i9-9900K işlemci, 8 GB NVIDIA GeForce RTX2080 ekran kartı, 64 GB RAM ve 10 TB depolama gibi özellikleri bünyesinde barındıran bu oyun bilgisayarının 17.3 inçlik ekranı 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunuyor. Bu dizüstü bilgisayarda kullanılan Intel Core i9-9900K işlemcinin tek başına fiyatının bile 4 bin TL’yi aştığını da belirtelim.
Windows 10 Pro işletim sistemi bulunan Monster Tulpar T7’de, parmak izi okuyucu, aydınlatmalı klavye, Sound BlasterX Pro-Gaming 360 ses sistemi de bulunuyor. Çıkarılabilir 8 hücreli Lithium-lon bataryası (82WH) olan ve profesyonel oyuncular için geliştirilen dizüstü bilgisayarın ağırlığı ise 3.9 kg.
99 bin 999 TL’lik fiyatla satışa çıkan bu üründe, vade farkı da eklenerek, 12 aya kadar taksit uygulanırken, e-ticaret platformu üzerinden bu ürün için 100 bin TL’lik bir rakamı gözden çıkarandan, ayrıca 9.9 TL’lik bir kargo ücreti de alındığını belirtelim.
Monster, 2005 yılında girdiği dizüstü bilgisayar dünyasında, yüksek kapasite ve performansa odaklanan İş İstasyonları Serisi (Workstation) ve Oyun Serisi (Gaming) olmak üzere iki kategoride dizüstü bilgisayar üretimi gerçekleştiriyor.
Merkezi İstanbul - Kadıköy olan Monster Bilgisayar Ürünleri A.Ş., oyun ve iş bilgisayarlarının yanı sıra, iş istasyonları ve oyuncu ekipmanları pazarında da faaliyet gösteriyor.
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