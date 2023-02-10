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1000 kişilik mercimek çorbası nasıl yapılır? Büyük kazanda mercimek çorbası tarifi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri olan Malatya, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem ülkemizi derinden sarstı. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, bölgelere sıcak yemek dağıtmak isteyen birçok gönüllü de gitti. İşte 1000 kişilik mercimek çorbası tarifi...

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  • 1000 kişilik mercimek çorbası nasıl yapılır? Büyük kazanda mercimek çorbası tarifi!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. Yıkıcı depremlerden Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep ve daha birçok il ve ilçe etkilendi. Deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken enkaz çalışmaları devam ediyor.
  • 1000 kişilik mercimek çorbası nasıl yapılır? Büyük kazanda mercimek çorbası tarifi!

    Deprem bölgelerindeki depremzedelere yardım için, “büyük kazanlarda çorba tarifleri de araştırılıyor. Peki, büyük tencerelerde mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte 1000 kişilik mercimek çorbası tarifi…
  • 1000 kişilik mercimek çorbası nasıl yapılır? Büyük kazanda mercimek çorbası tarifi!

    1000 KİŞİLİK MERCİMEK ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

    40 kilo mercimek

    15 kilo kuru soğan

    30- 40 diş sarımsak

    5 kilo sıvıyağ

    5 kilo un

    100 gram zerdeçal

    100 gram karabiber

    200 gram pulbiber
  • 1000 kişilik mercimek çorbası nasıl yapılır? Büyük kazanda mercimek çorbası tarifi!

    İlk olarak mercimekleri suya alın ve nişastasının çıkması için bekletin.

    O sırada soğanları ve sarımsakları sıvıyağ içerisinde kavurmaya başlayın.

    Bu aşamada unu ekleyerek kavurun.

    Kokusu çıkan undan sonra yıkanan mercimekleri tencereye alın.

    2-3 dakika kavurduktan sonra suyunu ekleyin.

    Tuzunu, karabiberini zerdeçalını ekleyin ve pişmeye bırakın.

    Çorba pişerken kenarda yağ eritin ve içerisine pul biberi ekleyin.

    Hazır olan çorbanın üzerine yağ gezdirin. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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