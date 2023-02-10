Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından bilanço ağırlaşıyor. Yıkıcı depremlerden Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep ve daha birçok il ve ilçe etkilendi. Deprem bölgesinde OHAL ilan edilirken enkaz çalışmaları devam ediyor.