106.820 bilet daha fazla

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Yılın sinemada en çok gişe yapan dönemlerinden olan yarı yıl tatilin ilk hafta sonunda 3'ü Türk olmak üzere 8 yeni film gösterime girdi.

Toplam 37 filmin gösterimde olduğu hafta sonunda 1.182.551 kişi sinemaya gitti.

En çok izlenen filmler, Türk yapımları olurken en çok bilet kesilen (57.457) yabancı film olan 'Dolittle', listeye 8'inci sıradan girdi.

2020 YARI YIL TATİLİ BAŞLANGICI

Gösterimdeki Film Sayısı: 37

İzleyici Sayısı: 1.182.551

Hasılat: 22.267.582 ₺

2020'nin yarı yıl başlangıcında 2019'a oranla 106.820 adet daha çok bilet kesildi.

2019 YARI YIL TATİLİ BAŞLANGICI

Gösterimdeki Film Sayısı:47

İzleyici Sayısı:1.075.731

Hasılat: 15.436.194 ₺



RAFADAN TAYFA GÖBEKLİTEPE (4. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 265.079

Hasılat: 4.611.548 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 2.334.614

Toplam Hasılat: 38.978.020 ₺



BABA PARASI (3. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 185. 929

Hasılat: 3.400.756 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 1.181.219

Toplam Hasılat: 21.398.416 ₺



SIFIR BİR (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 148.122

Hasılat: 2.756.771 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 612.363

Toplam Hasılat: 11.202.630 ₺

KARAKOMİK FİLMLER 2 (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 139.849

Hasılat : 3.022.632 ₺



GAMONYA: HAYALLER ÜLKESİ (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 117.980

Hasılat: 2.180.536 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 262.017

Toplam Hasılat: 4.692.772 ₺



TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI (Açılış)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 116.930

Hasılat: 2.146.779 ₺



BİZ BÖYLEYİZ (2. Hafta)

Hafta Sonu İzleyici Sayısı: 64.395

Hasılat: 1.325.339 ₺

Toplam İzleyici Sayısı: 226.127

Toplam Hasılat: 4.456.802 ₺



