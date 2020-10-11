Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 11 Ekim corona virüs tablosu merak ediliyor.

11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Ekşm koronavirüs vaka tablosunu henüz yayınlamadı.

10 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Türkiye'de son 24 saatte 1649 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 56 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1391 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 293 bin 145'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 506 bin 414'e ulaştı. Toplam hasta sayısı 334 bin 31, vefat sayısı 8 bin 778, ağır hasta sayısı 1414, aktif hasta sayısı 32 bin 108 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 37 milyon 475 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 77 bin 594 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 37 milyon 475 bin 839'a çıkarken, virüs saptanan 28 milyon 117 bin 60 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 281 bin 185 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 945 bin 505 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 219 bin 282 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 53 bin 806),Brezilya (5 milyon 91 bin 840),Rusya (1 milyon 285 bin 84),Kolombiya (902 bin 747),İspanya (890 bin 367),Arjantin (883 bin 882),Peru (846 bin 88),Meksika (814 bin 328),Fransa (718 bin 873),Güney Afrika (690 bin 896),İngiltere (590 bin 844),İran (496 bin 253),Şili (479 bin 595),Irak (400 bin 124),Bangladeş (377 bin 73),İtalya (349 bin 494),Suudi Arabistan (338 bin 944),Filipinler (336 bin 926),Türkiye (334 bin 31),Endonezya (328 bin 952),Almanya (323 bin 453) ve Pakistan (318 bin 932)"

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (150 bin 236),Hindistan (108 bin 371),Meksika (83 bin 642),İngiltere (42 bin 760),İtalya (36 bin 140),Peru (33 bin 223),İspanya (32 bin 929),Fransa (32 bin 637),İran (28 bin 293),Kolombiya (27 bin 660),Arjantin (23 bin 581),Rusya (22 bin 454),Güney Afrika (17 bin 673),Şili (13 bin 272),Ekvador (12 bin 188),Endonezya (11 bin 765) ve Belçika (10 bin 175)."