Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 12. Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu İstanbul'da devam ediyor

        12. Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu İstanbul’da devam ediyor

        Dünyanın 29 ülkesinden yaklaşık 1000 çocuk müzisyen, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 12. Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu'nda bir araya geldi. Etkinliğin ilk dört günü boyunca, 21 salonda keman, viyola, piyano, çello, flüt, gitar ve SECE branşlarında dersler, orkestral çalışmalar ve sahne performansları düzenlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 16:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        12. Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu İstanbul'da devam ediyor

        Müziğin evrensel gücü, yüzyıllardır toplumları bir araya getirerek duyguları ortak bir dile dönüştürüyor ve kültürler arasında köprüler kuruyor. Dünya Katılım Bankası’nın gelecek nesillerin katılım ortağı (Future Generation Partner) olarak desteğiyle gerçekleşen 12. Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu, dördüncü gününde İstanbul’da devam ediyor.

        Dünyanın 29 ülkesinden gelen yaklaşık 1000 çocuk müzisyen, Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek keman, viyola, piyano, çello, flüt, gitar ve SECE branşlarında grup dersleri, orkestral çalışmalar ve sahne performanslarıyla müziğin evrensel gücünü ortaya koydu.

        Etkinlik boyunca çocuklar, ESA üyesi uzmanlardan eğitim alırken; eğitmenler pedagojik oturumlarda Suzuki metodunu derinlemesine inceledi, aileler ise söyleşiler aracılığıyla bu felsefeyi yakından deneyimledi. Dr. Shinichi Suzuki’nin geliştirdiği yaklaşım temelinde yürütülen program, erken yaşta müzikal ifade, disiplin ve özgüven kazandırmayı hedefledi. Konvansiyona katılan 0-18 yaş arası öğrenciler, konusunda deneyimli 27 eğitmenden 100’ün üzerinde gözlemci öğretmenle birlikte eğitim aldı.

        Dört gün boyunca keman, viyola, piyano, çello, flüt, gitar ve erken çocukluk müzik eğitimi (SECE) alanlarında yüzlerce saatlik çalışma gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, 21 salonda 272 oturumda 190 saati aşan çalışmalar yapıldı. Aralarında 3 yaşında çocukların da 18 yaşında gençlerin de bulunduğu öğrenciler 4 günlük çalışmalarının ürünlerini 7 Nisan 2026 Salı günü Gala Konserinde dinleyicilerle buluşturacak. Söz konusu konserde öğrenciler sahneye dünya barışı mesajıyla çıkacak.

        #12. Avrupa Suzuki Çocuk Konvansiyonu
        #AKM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!