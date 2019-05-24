Habertürk’ten Nihat Uludağ’ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerine sahip eserleri yurt dışına satmaya çalışan kişileri takibe aldı. Fatih, Eyüpsultan, Beyoğlu ve Kartal’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılar arasında, avukat, tarihi eser eksperleri ve antikacılarda bulunuyor.
12 BİN YILLIK FOSİL ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan operasyonda, 258 adet tarihi obje ile 55 adet değişik dönemlere ait sikkeler ele geçirildi. Eserler arasında, Anadolu’nun jeolojik dönemlerinden 12 bin yıllık 2 deniz kabuğu fosili, Topkapı Sarayı Müzesi tarafından tescillenmiş şamdanlar, cami ve türbelerden çalınan hat levhalar ile Suriye’den getirildiği belirlenen çiniler de bulunuyor.
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