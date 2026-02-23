Canlı
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'da Sırbistan maçı mesaisi - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'da Sırbistan maçı mesaisi

        FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 20:12 Güncelleme:
        12 Dev Adam'da Sırbistan maçı mesaisi!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü Sırbistan'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştiren millilerin antrenmanını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri takip etti.

        Ay-yıldızlıların, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri şubat ve mart penceresi maç programı şöyle:

        27 Şubat Cuma:

        21.00 Sırbistan-Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)

        2 Mart Pazartesi:

        21.00 Türkiye-Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

