12 Dev Adam'da Sırbistan maçı mesaisi
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
23.02.2026
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu üçüncü maçında 27 Şubat Cuma günü Sırbistan'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde yaklaşık 2 saat süren bir çalışma gerçekleştiren millilerin antrenmanını TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF yöneticileri takip etti.
Ay-yıldızlıların, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri şubat ve mart penceresi maç programı şöyle:
27 Şubat Cuma:
21.00 Sırbistan-Türkiye (Aleksandar Nikolic Hall)
2 Mart Pazartesi:
21.00 Türkiye-Sırbistan (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)
