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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam elemelerin güç sıralamasında lider!

        12 Dev Adam elemelerin güç sıralamasında lider!

        A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa elemelerinin güç sıralamasında ilk sırada yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 17:50 Güncelleme:
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        12 Dev Adam güç sıralamasında lider!

        Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri "güç sıralamasında" ilk sıradaki yerini korudu.

        FIBA'dan yaptığı açıklamada "Kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye, listenin başında kalmalıydı çünkü EuroBasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'yi sıralamada Fransa, İspanya, Sırbistan ve Polonya takip etti.

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