        12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu açıklandı!

        12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu açıklandı!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Bosna Hersek maçı kadrosu açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 14:29 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:30
        12 Dev Adam'ın kadrosu açıklandı!
        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde bu akşam Bosna Hersek'i konuk edeceği müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, saat 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede yer alacak sporcular şunlar:

        Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Onuralp Bitim, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

