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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam'ın maç programı belli oldu! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam'ın maç programı belli oldu!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası elemelerindeki maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:32
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        12 Dev Adam'ın maç programı belli oldu!
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        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, C Grubu'nda Sırbistan, Bosna Hersek ve ön elemelerden gelecek bir takım (Slovakya, İsviçre ya da Ukrayna) ile mücadele edecek milliler, ilk maçında Bosna Hersek'i konuk edecek.

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın gruptaki maç programı şöyle:

        27 Kasım Perşembe: Türkiye-Bosna Hersek

        30 Kasım Pazar: Ön elemelerden gelecek takım-Türkiye

        27 Şubat 2026 Cuma: Sırbistan-Türkiye

        2 Mart 2026 Pazartesi: Türkiye-Sırbistan

        2 Temmuz 2026 Perşembe: Bosna Hersek-Türkiye

        5 Temmuz 2026 Pazar: Türkiye-Ön elemelerden gelecek takım

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