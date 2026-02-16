12 Dev Adam'ın Sırbistan aday kadrosu belli oldu!

Mucize Hayat -14 Şubat 2026 (Akciğer Kanserinin Sebepleri Ne?)

Her akciğer nodülü kanser midir? Akciğer kanserinin sebepleri ne? Kadınlarda akciğer kanseri neden arttı? Engin Çakar ile #MucizeHayat'ın konuğu Göğüs Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Çağatay Saim Tezel oluyor. Bugün 11.15'te Habertürk TV'de.