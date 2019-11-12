Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde 09:00-17:00 arası elektrik kesintisi uygulanacak. İşte o bölgeler

12 KASIM ELEKTRİK KESİNTİ PROGRAMLARI

- NİNE HATUN Mh., 128. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(29596-18009)

- KOCA MUSTAFAPAŞA Mh., FERİDUN KILIÇ Sk., MERHABA Cd., ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Cd., PULCU Sk., ÇAMÇAK Sk., ÇAMÇAK ÇIKMAZI Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30304-2170 TM)

- SÜMBÜL EFENDİ Mh., ALPER Sk., ESKİ FISTIKLI Sk., ESKİ SARAYÖNÜ ÇIKMAZI Sk., ESKİ SARAYÖNÜ Sk., HACI EVHADDİN Cd., HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI Sk., HACI HAMZA MEKTEBİ Sk., HACI PİRİ Sk., KADIN NİNE Sk., KOÇDİBEK ÇIKMAZI Sk., KOÇDİBEK Sk., MERDİVENLİ ÇEŞME Sk., SAKA Sk., TEĞMEN MECİT ŞENGÜN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30307-2024 TM )

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30313-8109)

- YEDİKULE Mh., HACI EVHADDİN Cd., HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ ÇIKMAZI Sk., HACI EVHADDİN ÇEŞMESİ Sk., HACI PİRİ Sk., HACI PİRİ ARALIĞI Sk., KOMODOR ZEKİ IŞIN ARALIĞI Sk., KOMODOR ZEKİ IŞIN Sk., SARMAŞIKLI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30306-2171 TM)

- MALTEPE Mh., DAVUTPAŞA Cd., SERÇE KALE Sk., GÜMÜŞSUYU Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30315-8114-8111)

- YEDİKULE Mh., EĞRİDUT Sk., HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ Sk., HACI MANAV ÇIKMAZI Sk., HACI MANAV Sk., MIZIKA Sk., SAMANCI ODALARI Sk., SAMANCI ODALARI ARALIĞI Sk., TABAKÇI Sk., TAHTA TULUMBA Sk., İKİYÜZLÜ ÇEŞME ÇIKMAZI Sk., İKİYÜZLÜ ÇEŞME Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30305-2143 TM)

- YENİKÖY Mh., YASSIÖREN Mh., TAYAKADIN Mh., KARABURUN Mh., HACIMAŞLI Mh., BOYALIK Mh., BALABAN Mh., BAKLALI Mh., TERKOS Mh., DURUSU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:30-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30369-29346-41986-28879-40345-41095-29989-40002-41219-29703-28948-29703-29605-28877-40003-28878-29112-30514-28064-40018-29299-28674-29031-29557-30508-28821-30505-28880-28722-41644-29571-29665-41635-29144-30516-28885-28560-29066-28855-28861-28870-28871-28872-28869-28867-28866-28868-28865-28856-28019-29971-28883-29790-29576-29975-29259-30513-29483-28385-28400-28971-29647-29256-28847-28848-28870-28876-29060-28230-29845-28543-30511-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-41093-41094-28651-28846-28441-28783-29289-28764-29868-29111-29660)

- ORTABAYIR Mh., ERLER Sk., NURDOĞAN Sk., BELLER Sk., TOPEL Sk., ERKILIÇ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30399-9174 T.M.,9540 TM. İLGİLİ DEPARLARI)

- HALLAÇLI Mh., MURAT Sk., MUHLİS ÇIKMAZI Sk., AKINCILAR Sk., KADI Sk., HACI YILMAZ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30411-25022)

- YENİ Mh., TURGUT REİS Cd., GAZİ Cd., SARIKAMIŞ Sk., PLEVNE Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30434-25874)

- HAMİDİYE Mh., GONCA Sk., ANADOLU Cd., RUMELİ Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30428-9335 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., BİLEK Sk., GÜL Sk., ARİFE Sk., ESER Sk., SAFA Sk., ZEYNEP Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30429-9334 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., SAFA Sk., SÖYLER Cd., YUNUS Sk., TUĞBA Sk., KAFKAS Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30431-9173 T.M.)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1282. Sk., 1283. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30439-28850)

- HARBİYE Mh., TAŞKIŞLA Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30396-3484)

- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30433-25535)

- GÜRSEL Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30427-9324,9090,9146,9156 T.M.)

- HAMİDİYE Mh., SAFA Sk., KAFKAS Sk., GÜL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30430-9336 T.M.)

- EKİNOBA Mh., MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30459-24023 24136 24205 24244 24337 24395 24440 24203 24311 24256 24266 24264 24001 24231 24241 24071 24258 24532)

- SANCAKTEPE Mh., MEVLANA CELALEDDİN RUMİ Cd., KUZGUNCUK Sk., BALABAN Mh., YOL Sk., İZZETTİN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30467-25083-25451-25452)

- SANAYİ Mh., ALBAY Sk., İMAR Sk., SANCAK Sk., SANCAKLI Cd., OZAN Sk., ÖZBORAN Sk., ORPAK Sk., KAZIM KARABEKİR Cd., ÖZNUR Sk., ÇİNÇİNDERE Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30472-196)

- HİCRET Mh., SABA Sk., BÜKLÜM Sk., AHU Sk., AYDOĞDU Sk., KINIK Sk., LİMON ÇİÇEĞİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30448-28749-29090-28982)

- KARLIBAYIR Mh., TAŞOLUK Mh., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., MEHMET AKİF ERSOY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 02:50-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30455-29700-28078-29587-29910-28488-29539-41533-29405-29540-28275-29419-29655-28820-29104-29020-29480-28225-29538-41534-29292-29265-28637-29334-29257-29669-29987-28146-29497-29621-28267-41998-29277-41997-29336-28680-28790-40784-)

- KAYABAŞI Mh., 75. YIL Cd., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30489-12607)

- SANAYİ Mh., ÇİNÇİNDERE Cd., DAVUTPAŞA Cd., SANCAKLI Cd., SANCAK Sk., ŞEHİT ER ENGİN KARAGÖZ Sk., GÜLİSTAN Sk., BAŞAKLI Sk., ALBAY Sk., OZAN Sk., ÖZBORAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30471-484)

- 19 MAYIS Mh., BALÇIK TARLASI Sk., BÜYÜKDERE Cd., DR. ŞEVKETBEY Sk., GAZİ BERKAY Sk., HAMİDİYE SUYU Sk., OKUR Sk., OPERATÖR RAİFBEY Sk., TAYYARECİ CEMAL Sk., VETERİNER HİLMİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30522-3584)

- HARBİYE Mh., ALTIN Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30526-3323)

- GÜNEŞLİ Mh., BOYABANT Sk., VAKIFLAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30527-31396)

- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30490-12608)

- KAYABAŞI Mh., 75. YIL Cd., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30491-12609)

- CUMHURİYET Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., SİLAHŞÖR Cd., MERKEZ Mh., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., HALEPLİ ŞÜKRÜ Sk., HARZEMŞAH Sk., OKTAY CEBECİ Sk., PERİHAN Sk., SAĞDIÇ Sk., SAĞLAM Sk., SIRA CEVİZLER Cd., SİLAHŞÖR Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30516-3236)

- MERKEZ Mh., HALASKARGAZİ Cd., ABİDE-İ HÜRRİYET Cd., HARZEMŞAH Sk., OKTAY CEBECİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30517-3701)

- KİRAZLI Mh., AKASYA Sk., MAHMUTBEY Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30528-31056)

- HALASKARGAZİ Mh., HALASKARGAZİ Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., ŞAFAK Sk., VALİ KONAĞI Cd., ZAFER Sk., HARBİYE Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ALTIN Sk., MİM KEMAL ÖKE Cd., PROF. DR. FEYZİ FEYZİOĞLU Sk., VALİ KONAĞI Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30529-3398)

- 19 MAYIS Mh., HALASKARGAZİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30518-3583)

- 19 MAYIS Mh., TAYYARECİ CEMAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30520-3304)

- GÜNEŞLİ Mh., ANAFARTALAR Cd., ÇİÇEK Sk., ZAMBAK Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30525-31595)

- AKAT Mh., TEPECİK YOLU Sk., SERA Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30570-3906)

- HALASKARGAZİ Mh., BAHTİYAR Sk., HALASKARGAZİ Cd., ITIR Sk., KUYUMCU İRFAN Sk., RUMELİ Cd., SÜLEYMAN NAZİF Sk., ŞAFAK Sk., VALİ KONAĞI Cd., ZAFER Sk., MEŞRUTİYET Mh., RUMELİ Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30533-3916)

- MURATBEY MERKEZ Mh., GÜNEYGİRİŞİ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30537-23320)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30544-20326)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30546-20601)

- HALASKARGAZİ Mh., HALASKARGAZİ Cd., RUMELİ Cd., ŞAFAK Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30535-3634)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30548-20234)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30550-20422-20209)

- ADNAN KAHVECİ Mh., SELAM Sk., KÖROĞLU Cd., UYGAR Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30584-22314)

- ADNAN KAHVECİ Mh., MUTLU Sk., NİSAN Sk., HATAY Cd., KÖROĞLU Cd., OZAN Sk., OYA Sk., ATAKENT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30585-22318)

- ADNAN KAHVECİ Mh., ATAKENT Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30586-27087)

- ÖMERLİ Mh., UZUNÇAYIR Cd., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30594-22558)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30549-20188)

- ÖMERLİ Mh., UZUNÇAYIR Cd., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30603-22799-22790-20627)

- YENİDOĞAN Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30607-28628 TM)

- ÖMERLİ Mh., UZUNÇAYIR Cd., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30610-22790)

- ADNAN KAHVECİ Mh., MİMAR SİNAN Cd., ÖZGÜRLÜK Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30588-22329)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30590-4140-4134)

- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30591-4141-4058)

- SARIGÖL Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30614-28657 TM)

- ÖMERLİ Mh., UZUNÇAYIR Cd., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30598-20627)

- CUMHURİYET Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 14:30-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30616-28151 tm)

- HASTANE Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30649-20403-22150-20454)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., HANIMELİ ÇİÇEĞİ Sk., MANOLYA Sk., UĞUR MUMCU Bul., YÜZÜCÜ TALAT YÜZMEN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30646-1321)

- ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM Mh., ARDIÇ Sk., LALE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30647-1334)

- HASTANE Mh., NALLI Sk., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., BALABAN Sk., GÜLFER Sk., CİVANMERT Sk., KAÇKAR Sk., BERA Sk., ORG. EŞREF BİTLİS Cd., ŞEHMUZ Sk., GÜLDALI Sk., MAHMUTPAŞA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(30648-21095-20907)