Dolar'ın hızlı yükselişi yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 8 Mart haftasına 7.55'in üzerinde başlayan dolar yükselmeye devam ediyor. 12 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 12 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

ABD tahvil getirilerinin hafta başında belirginleşen yükselişle 7.8'e yaklaşan dolar/TL, ABD'de 3-10 ve 30 yıllık tahvil ihalelerinin beklentilere yakın şekilde sorunsuz olarak atlatılması ve ABD enflasyon verileriyle dün 7.45'e kadar indi.

Haftanın ilk günü dolar karşısında yüzde 3'e yakın değer kaybettikten sonra peş peşe üç gün yüzde 2'ye varan değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bir yılın zirvesi olan yüzde 1.6250'den sonra başlayan üç günlük düşüşün ardından yüzde 1.5 etrafında denge buldu.

Dolar ABD'de zayıf tüketici fiyatları verisi ve Hazine tahvil getirilerindeki gerilemenin, bazı yatırımcıların enflasyonda hızlı artış beklentilerini hafifletmesiyle yaklaşık bir haftanın dip seviyesinde seyretti. Analistler bu gelişmelerin TL'deki değer kazancının da ana belirleyicilerden olduğunu belirtiyor.

12 Mart sabahı dolar kuru 7.50 seviyesinde, euro 9 TL seviyesinin hemen altındaydı.

EURO KAÇ TL OLDU?