12'ncisi düzenlenecek 0:00 / 0:00

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin tanıtım toplantısı AKM Yeşilçam Sineması'nda yapıldı. Festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer’in açılış konuşmasının ardından, festival direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci konuklara; festivale ve filmlere ilişkin ayrıntıları görsel sunumlarla aktardı.

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FİLM GÖSTERİMLERİ 3 SİNEMADA OLACAK

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 18 - 24 Kasım 2022 arasında Atlas 1948 Sineması , Kadıköy Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek. Akademik program ise her yıl olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılacak.

Festival, sinema profesyonelleri ve izleyicilerle buluşacak. Sinemanın toplum için bir ayna olduğu düşüncesi ve adaletin bu aynadan yansımasının önemine olan inancı; her yıl katılan yenilikler, yeni filmler, yeni bölümler ve en önemlisi adalet ve sinema gönüllüleri bir araya gelecek. 12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali tam biletleri; gündüz (11.30 - 13.30) seanslarında 10 TL, akşam (16.30 - 19.00 - 21.30) seanslarında 15 TL olarak belirlendi. Festival boyunca öğrenciler tüm seanslar için sadece 7 TL'ye bilet alabilecek.

ALTIN TERAZİ UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASINDA 9 FİLM YARIŞACAK

Bu yıl film gösterimleri her yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmlerden oluşuyor. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması’nda 9 film yarışacak ve İstanbul’da ilk kez gösterilecek.

ALTIN TERAZİ KISA METRAJ FİLM YARIŞMASINDA 10 FİLM YARIŞACAK

Yine Türk ve dünya sinemasından seçilmiş, ana temaları adalet olan filmler 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması’nda yerini bulacak. Bu bölümde 10 film yarışacak.

BU YIL BELGESELLER DE YARIŞACAK

Festivalde bu yıl 'Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması' bölümü, ilk kez yarışma kategorisinde izleyicilerle buluşacak. Bu kategoride 10 kısa metraj belgesel film gösterime girecek ve yarışacak.

ADALET TERAZİSİ'NDE 13 FİLM

'Adalet Terazisi' yine izleyicilerle bulaşacak. 'Adalet Terazisi' bölümünde dünya sinemasının seçkin örneklerinden 13 film yer alıyor. Bu seçkinin 'Özel Gösterim' kategorisinde ise 3 film, İstanbul’da ilk kez gösterilecek.

ENDÜSTRİ GÜNLERİ 'VISIONIST'

19 - 23 Kasım 2022 arasında endüstrideki gelişmelerin tanıtıldığı, tartışıldığı, iletişim toplantılarının yapıldığı 'VisionIST', Atlas 1948 Sineması ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleşecek. Katılım için festivalin web sayfası olan icapff.com adresinden akreditasyon formu doldurulması yeterli olacak.

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 17 Kasım 2022 Perşembe günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu'ndaki açılış töreniyle başlayacak. Açılış töreninde festivalin tanıtımı yapılacak, Onur Ödülleri ve Sinemaya Katkı Ödülleri sahiplerine sunulacak. Ayrıca festivalin açılış filmi olarak, Şilili yönetmen Patricio Guzman'ın yönettiği 'Hayali Ülkem-My Imaginary Country' filmi gösterilecek.

AKADEMİK PROGRAMIN KONUSU: KADIN - ERKEK EŞİTLİĞİ

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali akademik programı, 18 Kasım - 24 Kasım tarihleri arasında 'Eşitiz!' temasıyla gerçekleştirilecek. Akademik program, 18 Kasım 2022 Cuma günü saat 09.00'da İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehtap Demir Güven İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Ekmekçi ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Açılış gününde, Afgan yönetmen Sahra Karimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Doç. Dr. Saadet Yüksel, KA-DER başkanı Nuray Karaoğlu, Eşitiz Kadın Hakları Grubundan Dr. Özlem Altıok, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Av. Nurdeniz Tunçer gibi sinema, hukuk ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, eşitlik ve kadın hakları perspektifli konuşmalar yapacak.

AKADEMİK PROGRAMA KATILIM ÜCRETSİZ

'Eşitiz!' başlığı altında eşitlik ve kadınının insan haklarına ilişkin çeşitli sorunlar;on ülkeden 80 katılımcı tarafından ele alınacak. İstanbul Üniversitesi Doktora Salonunda ve çeşitli sinema salonlarında ağırlığı yüz yüze 16 oturumun yan sıra, paneller ve öğrenci kulüplerinin film analizleri yaptığı forumlarla yürütülecek programla ilgili olarak festival başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer; “Film festivalinde film programının yanı sıra farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla geniş bir akademik program gerçekleşecek. Kadın haklarındaki geri adımların aslında insan haklarının tümünde geri adım olduğunun bilincinde olan kadın hareketleri de dünyanın dört bir yanında canları pahasına hak mücadelesi vermektedir. İnsanlığın temel meselelerinden olan bu konuyla ilgili Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Kriminoloji, Psikoloji gibi farklı disiplinlerden sunumlar yapılacaktır. Karşılaştırmalı bir metotla gerçekleştirilecek akademik programa katılım herkese serbest ve ücretsiz olup, oturum, panel ve konferanslar, İstanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu'nda yapılacaktır" dedi

FESTİVALİN JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI

Bu yıl, Beyoğlu Atlas 1948 Sineması, AKM Yeşilçam Sineması ve Kadıköy Sineması olmak üzere 3 sinemada gösterime girecek olan 12. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin yarışma kategorilerindeki jüri üyeleri açıklandı.

Festival Direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci; 12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali jüri üyeleri hakkında şu açıklamaları yaptı; "Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi; Macaristan'dan yazar, yönetmen, yapımcı ve ses tasarımcısı Benedek Fliegauf, Türkiye'den oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci ve yapımcı Müge Özen, Fransa'dan gazeteci ve film eleştirmeni Franck Finance Madureira ve Almanya'dan oyuncu Irina Wanka'dan oluştu. Jüri başkanlığını Benedek Fliegauf yapacak."

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, 'Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını, yapımcı ve yönetmen Maxine Williamson yapacak. Yönetmen Gözde Kural ve senarist - yönetmen Ali Ercivan diğer jüri üyeleri olarak en iyi kısa filmi belirleyecek.

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda yarışacak olan kısa filmler; yapımcı İpek Erden, yönetmen - senarist Stanislav Güntner ve sinema yazarı - kurgucu - yönetmen Fırat Yücel'den oluşan ön jüri tarafından seçildi.

'Altın Terazi Kısa Metraj Belgesel Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yazar ve akademisyen Profesör Hasan Akbulut üstlendi. Diğer jüri üyeleri ise; yönetmen - görsel sanatçı Kıvılcım Akay ve senarist, yazar - yönetmen Farhad Eyvazi'den oluşuyor.

ONUR ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU

12'nci Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödülleri belli oldu. Festival, bu yıl oyuncu Serra Yılmaz'a 'Sinema Onur Ödülü' verecek. Ayrıca 12'nci yılında festival danışma kurulu; ‘Akademik Onur Ödülü’nü kadın hakları savunuculuğı yapan Nazan Moroğlu'na ve ‘Sinemaya Katkı Ödülü’nü Mevlüt Koçak ve Sevin Okyay'a vermeyi kararlaştırdı.

4 FOTO Serra Yılmaz... 'Sinema Onur Ödülü' Nazan Moroğlu... ‘Akademik Onur Ödülü' Mevlük Koçak... 'Sinemaya Katkı Ödülü' Sevin Okyay... 'Sinemaya Katkı Ödülü'

Festivalin direktörü Prof. Dr. Bengi Semerci, ödüllerin; 17 Kasım 2022 Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak olan açılış töreninde verileceğini açıkladı.