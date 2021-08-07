Plaka numaraları ve hangi numaranın hangi ile ait olduğu araştırılıyor. Türkiye'de bulunan 81 ilin hepsinin kendine ait bir plaka numarası bulunuyor. İşte 12 nerenin plakası? sorusunun cevabı

12 NERENİN PLAKASI?

İllerin plaka numaraları alfabetik sıraya göre belirleniyor. 12, Bingöl'ün plakasıdır. Plakalarda dikkat çeken bir diğer özellik de her ilçenin kendisine bir harf kodunun olması. İşte Bingöl ilçeleri ve plaka kodları...

BİNGÖL İLÇELERİ PLAKA HARF KODLARI