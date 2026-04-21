12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? 12. Yargı Paketi meclisten geçti mi, af var mı?
Milyonlarca kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Uzun süredir gündemde olan "Genel af çıkacak mı?" sorusuna Adalet Bakanlığı'ndan net bir yanıt gelirken; hazırlanan 12. Yargı Paketi taslağında suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeler, nitelikli dolandırıcılık (TCK 158) ve noterlik hizmetlerine ilişkin önemli değişiklikler dikkat çekiyor. Peki 12. Yargı Paketi hangi maddeleri içeriyor, kimleri kapsıyor ve ne zaman yürürlüğe girmesi bekleniyor? İşte taslaktaki düzenlemeler ve Meclis takvimine ilişkin son durum
Yargı reformu sürecinin yeni adımı olan 12. Yargı Paketi için beklenti artarken, 38 maddeden oluşan düzenlemenin detayları kamuoyunda yakından takip ediliyor. Akın Gürlek’in açıklamalarıyla gündeme gelen pakette; özellikle IBAN üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarına yönelik önlemler, avukatların özlük haklarına ilişkin düzenlemeler ve yargılamaların daha hızlı sonuçlanmasını hedefleyen adımlar öne çıkıyor. İnfaz düzenlemesi ve “af” tartışmalarına ilişkin resmi değerlendirmeler de dikkat çekerken, 12. Yargı Paketi’nin ne zaman yürürlüğe gireceği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçip geçmediği merak ediliyor. İşte yeni yargı paketine dair öne çıkan başlıklar ve son gelişmeler…
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı Paketi’nin önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
Teklifin Meclis’teki görüşme sürecinin tamamlanmasının ardından kabul edilmesi halinde düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
12. YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Terörsüz Türkiye sürecinde nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, sonraki süreçlerin de Meclis’in inisiyatifinde ilerleyeceğini kaydetti. Adalet Bakanı Gürlek, “Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak.” ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek genel af ya da şahsa özgü düzenlemenin kesinlikle olmayacağını kaydetti.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek; 12. Yargı Paketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.
ÇOCUKLARLA İLGİLİ CEZALARI YETERSİZ BULUYORUM
Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.
Son zamanlarda çocukların işlediği suçların arttığına dikkati çeken Gürlek, "Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle çocukların adam öldürme ya da diğer suçlarda yetişkinler gibi ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa onların almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te bir komisyon kuruldu. O komisyonda da zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi de hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.
Bununla 11. Yargı Paketinde de düzenlemelerin yapıldığını hatırlatan Gürlek, şunları kaydetti:
"Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. Yargı Paketinde bu cezaları tekrar arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecekte vaat eder. Biz de çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerekiyor. Çocuklarla ilgili de bu şekilde düzenleme yapmak istiyoruz."
AİLELERİN ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMASI LAZIM
"Suça sürüklenen çocuklar" ile ilgili soru üzerine Gürlek, bazı ülkelerde suç işleyen çocukların ailelerinin de sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.
Bunu mukayeseli hukukta araştırdıklarını ancak bu yönde bir çalışmalarının olmadığını belirten Gürlek, "Çocuğun işlediği suçtan dolayı aileyi sorumlu tutamayız. Bu konuda bir düzenleme yapmadık ama özellikle bana da çok fazla geliyor 'ailelere de bir düzenleme yapalım' diye. Ailelerin özellikle çocuklara sahip çıkması, denetlemesi lazım." diye konuştu.
Uyuşturucu kapsamında cezaevine giren çocukların, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini tahliyesinden 6 ay önce başlatmayı planladıklarını belirten Gürlek, "Dışarı çıktıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ama tabii gitmiyor. Serbest kalıyor ve tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor. Biz bu şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken, cezaevi içerisinde AMATEM sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.