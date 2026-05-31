12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi ve af var mı? 12. Yargı Paketi maddeleri neler?
12. Yargı Paketi ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalar sonrası yeni yargı paketinin içeriği ve maddeleri yeniden gündeme geldi. Özellikle 12. Yargı Paketi maddeleri ile infaz düzenlemesi, denetimli serbestlik, ceza adalet sisteminde yapılacak değişiklikler ve af iddiaları merak konusu oldu. Peki 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı, af var mı? Yeni yargı paketi maddeleri neler? İşte 12. Yargı Paketi maddelerine ilişkin son bilgiler...
Adalet sisteminde yeni düzenlemeler içermesi beklenen 12. Yargı Paketi için hazırlıklar sürüyor. Kamuoyunda özellikle infaz düzenlemesi ve olası af beklentileri öne çıkarken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamalar paketin kapsamına ilişkin merakı artırdı. Meclis'in gündemine gelmesi beklenen yeni yargı paketinin yargı süreçlerinin hızlandırılması ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik önemli düzenlemeler içermesi bekleniyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, infaz düzenlemesi var mı? Af çıkacak mı, 12. Yargı Paketi maddeleri neler? İşte detaylar...
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yargı Paketi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemindeki çalışmalar kapsamında gündeme gelmesi bekleniyor. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen teknik çalışmaların ardından paketin TBMM'ye sunulacağı belirtiliyor. Ancak şu an için paketin Meclis'e sevk tarihi ve görüşme takvimine ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Konuya ilişkin bir son dakika gelişmesi olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ NELER?
Paketin resmi metni henüz açıklanmasa da kulislerde ve kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda şu başlıkların gündemde olduğu belirtiliyor:
Ceza adalet sisteminin etkinliğinin artırılması
Yargı süreçlerinin hızlandırılması
Denetimli serbestlik uygulamalarında düzenlemeler
Noterlik hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırılması
Dijital yargı uygulamalarının geliştirilmesi
Mahkemelerde iş yükünün azaltılmasına yönelik tedbirler
Adalet Bakanı Akın Gürlek; 12. Yargı Paketi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.
12. YARGI PAKETİ MECLİS'E GELDİ Mİ?
Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili, "Yargılamaların hızlanması konusunda bu konuda faaliyetlerimiz var. İnşallah 12. Yargı Paketine koyacağız. Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Bunu da 12. Yargı Paketinde yargının hızlanması için getirmeyi düşünüyoruz. Hakim arkadaşlarımızı biraz zorlayacağız. Atama, terfi de belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız." açıklamasını yaptı.
12. YARGI PAKETİ İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor. Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.
Kahramanmaraş'taki okul saldırısını hatırlatan Gürlek, "Orada bir polis başmüfettişinin evindeki silahlarını çocuğu aldı. Maalesef bir eylem gerçekleştirdi. 12. Yargı Paketi'nde bu silahların saklanması, muhafazası konusunda bir düzenleme yapıyoruz. Özellikle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak silahları muhafaza edenler hakkında bir cezai yaptırım düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.
12. YARGI PAKETİ AF VAR MI?
Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda af düzenlemesine ilişkin iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak mevcut durumda Adalet Bakanlığı veya hükümet tarafından genel af ya da kapsamlı bir af çalışmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Bu nedenle 12. Yargı Paketi kapsamında af çıkacağı yönündeki iddialar şu aşamada kesinlik taşımıyor. Paketin resmi içeriğinin açıklanmasıyla birlikte bu konuda net tablo ortaya çıkacak.
Gözler TBMM'de
Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği 12. Yargı Paketi'nin önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. İnfaz düzenlemesi, denetimli serbestlik uygulamaları, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve ceza adalet sistemine ilişkin değişikliklerin paketin en dikkat çeken başlıkları arasında yer alacağı öngörülüyor. Resmi taslağın açıklanmasının ardından 12. Yargı Paketi maddeleri ve kapsamı netleşecek.