12. Yargı Paketi yolda: IBAN mağdurları için düzenleme olmayacak

Yargı süreçlerinin hızlandırılmasını hedefleyen 12. Yargı Paketine dair Meclis'te çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 60 maddelik taslaktan hangi maddelerin paket kapsamına alınıp almayacağı belirleniyor.

12. Yargı Paketiyle IBAN mağdurlarına yönelik bir düzenleme öngörülmüyor. AK Parti kaynakları, IBAN'ların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin sorunların Yargıtay içtihatlarıyla çözüldüğünü ifade etti. Kişinin hesabının bilgisi dışında kullanılması ile bilinçli olarak kullandırılması arasında ayrım bulunduğu vurguladı.

GENEL AF VEYA İNFAZ İNDİRİMİ YOK

AK Parti kaynakları, 12. Yargı Paketinde genel af veya infaz indirimi niteliğinde bir düzenlemenin yer almayacağı da belirtti.

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PAKETTE HANGİ DÜZENLEMELER OLACAK?

Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin pakete eklenmesi bekleniyor. 12-15 yaş grubundaki çocuklarda ceza üst sınırı 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırının 24 yıldan 27 yıla çıkarılması planlanıyor.

EBEVEYN İHMALİNDE ÜST SINIR 1 YILDAN 2 YILA ÇIKARILACAK

Ebeveyn ihmalinde ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçunun cezası artırılacak. Hapis cezasında alt sınır 1 aydan 3 aya, üst sınır 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Çocukların güvenliğini ağır tehlikeye sokan durumlarda ise ceza 1 yıldan 3 yıla yükseltilecek.