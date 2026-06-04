Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika 12. Yargı Paketi yolda: IBAN mağdurları için düzenleme olmayacak | Son dakika haberleri

        12. Yargı Paketi yolda: IBAN mağdurları için düzenleme olmayacak

        12. Yargı paketinin bu ay Meclis'e sunulması bekleniyor. AK Parti kaynakları, pakette IBAN mağdurlarına yönelik bir düzenlemenin yer almayacağını belirtti. Yargıtay içtihatları işaret edildi. Pakette hangi düzenlemeler olacak? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        12. Yargı Paketi yolda

        Yargı süreçlerinin hızlandırılmasını hedefleyen 12. Yargı Paketine dair Meclis'te çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 60 maddelik taslaktan hangi maddelerin paket kapsamına alınıp almayacağı belirleniyor.

        12. Yargı Paketiyle IBAN mağdurlarına yönelik bir düzenleme öngörülmüyor. AK Parti kaynakları, IBAN'ların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin sorunların Yargıtay içtihatlarıyla çözüldüğünü ifade etti. Kişinin hesabının bilgisi dışında kullanılması ile bilinçli olarak kullandırılması arasında ayrım bulunduğu vurguladı.

        GENEL AF VEYA İNFAZ İNDİRİMİ YOK

        AK Parti kaynakları, 12. Yargı Paketinde genel af veya infaz indirimi niteliğinde bir düzenlemenin yer almayacağı da belirtti.

        REKLAM

        PAKETTE HANGİ DÜZENLEMELER OLACAK?

        Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin pakete eklenmesi bekleniyor. 12-15 yaş grubundaki çocuklarda ceza üst sınırı 15 yıldan 18 yıla çıkarılacak. 15-18 yaş grubunda ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırının 24 yıldan 27 yıla çıkarılması planlanıyor.

        EBEVEYN İHMALİNDE ÜST SINIR 1 YILDAN 2 YILA ÇIKARILACAK

        Ebeveyn ihmalinde ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” suçunun cezası artırılacak. Hapis cezasında alt sınır 1 aydan 3 aya, üst sınır 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Çocukların güvenliğini ağır tehlikeye sokan durumlarda ise ceza 1 yıldan 3 yıla yükseltilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnu'nda botoks yaptıran kadının işlem sonrası göz kapağı düştü

        İstanbul Zeytinburnu'nda düğün hazırlıkları yapan İdil Keten, kendisini doktor olarak tanıtan şahsın evine giderek botoks yaptırdı. İddiaya göre, yanlış enjeksiyon nedeniyle göz kapağı düşen ve 6 aya kadar geçmeyeceğini öğrenen Keten, konu ile ilgili şikayetçi oldu.(İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Almanya tarihinde ilk kez!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Dünya Kupası maçları uykusuz bırakacak!
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        Son 9 ayın en düşük dış ticaret açığı
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        3 işçi akıma kapılıp ölmüştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Jackson'dan tarihi başarı
        Jackson'dan tarihi başarı
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Odunlu vahşette kahreden ayrıntı ortaya çıktı
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı