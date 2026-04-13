13 Nisan 2026 Gelinim Mutfakta: Gelinim Mutfakta kim yarım altın kazandı?
Gelinim Mutfakta'da 13–17 Nisan haftası oldukça hareketli başladı. Gelinler ile kayınvalideler arasında yaşanan tartışmaların damga vurduğu haftanın ilk gününde, gün sonunda yarım altını kazanan yarışmacı da izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde birinci olan isim kim oldu? 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yarım altını hangi gelin kazandı? İşte gün birincisi ve puan durumuna dair detaylar…
Giriş: 13 Nisan 2026 - 16:46
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün izleyiciler haftanın ilk gününde açıklanan puan durumuna odaklandı. Yeni haftaya farklı yarışmacılarla devam eden programda, gün sonunda oluşan puan tablosunun ardından yarım altını kazanan gelin de merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da 13 Nisan 2026 Pazartesi günü yarım altını kim kazandı? Gün birincisi belli oldu mu? İşte günün puan tablosuna ilişkin detaylar…
GELİNİM MUTFAKTA 13 NİSAN PAZARTESİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününü birinci tamamlayan Fatoş, yarım altının sahibi oldu.
13 NİSAN 2026 PAZARTESİ GELİNİM MUTFAKTA PUAN TABLOSU
FATOŞ- 22 PUAN
AYSUN- 16 PUAN
TUĞBA- 10 PUAN
HATİCE- 6 PUAN
Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
