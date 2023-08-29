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        Haberler Kültür-Sanat Sinema 13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri' açıklandı

        13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri' açıklandı

        Bu yıl, 13'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde kimlerin ödüllendirileceği belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 10:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:13
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        'Onur Ödülleri' ile ödüllendirilecekler
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        13'üncü Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin her yıl verdiği onur ödüllerinin sahipleri belli oldu. 'Sinema Onur Ödülü'; sinema ve tiyatroda yıllardır sürdürdüğü çalışmaları için oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu’na, insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle 'Akademik Onur Ödülü'; Prof. Dr. İonna Kuçuradi’ye verilecek. Ödüller, 16 Kasım 2023 Perşembe akşamı festivalin açılış töreninde takdim edilecek.

        Prof. Dr. İonna Kuçuradi

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        Törende, ayrıca; sinema sanatının tanıtılması ve gelişmesi için yaptığı katkılar nedeniyle Alin Taşçıyan’a ve görüntü yönetmeni olarak birçok filmin ortaya çıkmasında emeği olan Hüseyin Özşahin’e 'Sinemaya Katkı Ödülleri' verilecek. Festivalin 13'üncü yıl afişi, sanatçı Emre Senan tarafından tasarlandı.

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        #Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali
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