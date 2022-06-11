BİM 14 Haziran Salı aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin indirimde olduğu yayınlandı. Peki, BİM'de gelecek hafta neler var? 14 Haziran BİM kataloğunda; Uzaktan Kumandalı Şerit Led, Jenny&Willy Bebek Bezi, Seyahat Çantası, Barilla Makarna Çeşitleri, Donmuş Gıda Ürünleri ve daha birçok ürün indirimli fiyatlarıyla satışa çıkacak. İşte, detaylar...