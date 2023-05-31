14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü!

ARBEDE İDDİASI

İddiaya göre Ali Rıza Laçin, geldiği evde oğlu M.A.L.´ye bir süredir sorun yaşadığı eşini öldüreceğini söyleyerek, belinden çıkardığı tabancayı masanın üzerine koydu. Annesi dışarda olan çocuk, masadan aldığı silahı saklamak istedi.

Bunu fark eden baba, oğlundan silahı almak istedi. Bu sırada M.A.L., tabancayla ateş ederek babasını, göğsünden vurdu.