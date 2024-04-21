Gaziantep'te 14 yaşındaki kız çocuğu, madde bağımlısı olan babasını uykudayken bıçaklayarak öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı Şahinbey ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki S.Y. isimli kız çocuğu, madde bağımlısı olan babası İbrahim Y.'yi (35) bilinmeyen bir nedenle uykudayken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası bıçaklı saldırıya uğrayan baba ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan İbrahim Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.