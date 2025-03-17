Üçgen ve Özel Üçgenler

Üçgen, bir düzlemde doğrusal olmayan üç noktanın birleştirilmesiyle oluşan, geometrik şekillerden biridir. Bir üçgenin üç köşesi, üç kenarı ve üç açısı bulunur. Üçgenler açılarına ve kenar uzunluklarına göre sınıflandırılarak, daha kolay anlaşılır hale gelirler. Bir üçgenin hem iç hem dış açısı bulunur ancak açılarına göre sınıflandırılan üçgenler, iç açılarına göre de gruplara ayrılırlar.

Açılarına Göre Sınıflandırılan Üçgenler;

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- Dik açılı üçgenler

- Dar açılı üçgenler

- Geniş açılı üçgenler

Kenar Uzunluklarına Göre Üçgenler;

- İkizkenar üçgenler

- Eşkenar üçgenler

- Çeşitkenar üçgenler

Bu üçgen çeşitlerinin nasıl kategorize edildiğini bilmek, konuyu iyi anlamak ve olası soruları rahat çözebilmek için gerekir. Üçgenler konusunu daha kolay hale getiren bir konu başlığı da özel üçgenler… Özel üçgenler dediğimiz şey ise kenar uzunlukları ve açı dereceleri sabit olan üçgenlerdir. Bu üçgenler, sabit ölçülere ve o ölçülerin katlarına sahip oldukları için pek çok sorunun çözümünü kolaylaştırırlar. Peki özel üçgen türleri nelerdir? Özel üçgenler de aynı şekilde açı derecelerine ve kenar uzunluklarına göre iki gruba ayrılırlar.

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Açılarına Göre Özel Üçgenler

- 30 60 90 üçgeni

- 30 30 120 üçgeni

- 45 45 90 üçgeni

- 15 75 90 üçgeni

Kenar Uzunluklarına Göre Üçgenler

- 3 4 5 üçgeni

- 8 15 17 üçgeni

- 5 12 13 üçgeni

- 7 24 25 üçgeni

15 75 90 Üçgeni Kuralı Nedir?

Belirlenmiş standart formüle sahip olan üçgenlerin özel üçgenler olduğundan söz etmiştik. 15 75 90 üçgeni de bu tanıma uyan üçgenlerden biri olarak karşımıza çıkar. 15 75 90 üçgeni, açılarına göre sınıflandırılan özel üçgenlere dahil gruba girer. 15 75 90 üçgeni kuralı nedir diye merak edenler için üçgenin isminden de anlaşılacağı üzere, bir açısı 15, bir açısı 75 ve diğer açısının 90 derece olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu üçgenin iç açıları toplamı 180 derece oluyor. 15 75 90 üçgeni kuralı nedir dediğimizde en önemli noktalardan biri, bu üçgenin süper üçlü kurallarının uygulanabildiği bir üçgen olması... Bir diğer ismi muhteşem üçlü de olan bu kuralın uygulanması, dik üçgenler konusunda geçerli oluyor. Kurala göre, üçgendeki hipotenüse ait kenarortayın uzunluğu, hipotenüsün uzunluğunun yarısına eşit oluyor. Hipotenüs ise bir dik üçgende dik açının karşısında bulunan kenarın ismidir. Bir anlamda 90 derecelik açının karşısındaki kenar olur. Sonuç olarak 15 75 90 üçgeninin bir dik açılı üçgen olduğunu ve muhteşem üçlü kuralına uyduğunu söyleyebiliriz.