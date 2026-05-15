        Haberler Bilgi Ekonomi 15 Mayıs Cuma güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL?

        15 Mayıs Cuma güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL?

        15 Mayıs itibarıyla Brent petrol fiyatları 100 doları aşarken, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. İşte 15 Mayıs 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:37 Güncelleme:
        1

        28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, 8 Nisan itibarıyla ilan edilen ateşkesle sona erdi. Ancak Hürmüz Boğazı’nda süren belirsizlik, Brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açmayı sürdürüyor. Bu gelişmelerin etkisiyle benzine 14 Mayıs Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1 lira 7 kuruş zam yapılmıştı.

        Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel tablo...

        2

        15 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI

        Benzin: 64,95 TL/LT

        Motorin: 67,40 TL/LT

        LPG: 33,89 TL/LT

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI

        Benzin: 64,80 TL/LT

        Motorin: 67,25 TL/LT

        LPG: 33,29 TL/LT

        3

        ANKARA

        Benzin: 65,91 TL/LT

        Motorin: 68,51 TL/LT

        LPG: 33,87 TL/LT

        4

        İZMİR

        Benzin: 66,19 TL/LT

        Motorin: 68,78 TL/LT

        LPG: 33,69 TL/LT

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        Cannes'da bebek müjdesi
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        İthal altını ocaklarda erittiler
