15 Mayıs Cuma güncel akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin, LPG kaç TL?
15 Mayıs itibarıyla Brent petrol fiyatları 100 doları aşarken, Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik dünya genelinde akaryakıt fiyatlarını artırmaya devam ediyor. İşte 15 Mayıs 2026 Cuma güncel akaryakıt fiyatları...
Giriş: 15 Mayıs 2026 - 09:37
28 Şubat’ta başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş, 8 Nisan itibarıyla ilan edilen ateşkesle sona erdi. Ancak Hürmüz Boğazı’nda süren belirsizlik, Brent petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açmayı sürdürüyor. Bu gelişmelerin etkisiyle benzine 14 Mayıs Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 1 lira 7 kuruş zam yapılmıştı.
Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte güncel tablo...
15 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 64,95 TL/LT
Motorin: 67,40 TL/LT
LPG: 33,89 TL/LT
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 64,80 TL/LT
Motorin: 67,25 TL/LT
LPG: 33,29 TL/LT
ANKARA
Benzin: 65,91 TL/LT
Motorin: 68,51 TL/LT
LPG: 33,87 TL/LT