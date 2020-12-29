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15 tatil - ara tatil ne zaman? Tarih belli oldu!

15 tatil yani ara tatil 2020 - 2021 Eğitim ve Öğretim dönemini korona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan öğretimde devam eden öğrenciler ve velileri tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Sömestır yani 15 tatil ne zaman? İşte, merak edilen tarihler...

15 tatil - ara tatil ne zaman? Tarih belli oldu!

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişe geçti. Karnelerin alınmasıyla ara tatil başlayacak ve öğrenciler kısa bir tatilin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarıyıl tatilinin uzadığını açıkladı ve yeni MEB takvimi belli oldu. Peki, okullar yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? İşte yeni 2021 MEB takvimi

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

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