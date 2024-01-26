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        Haberler Gündem 15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2024 yılı sömestr (yarıyıl) tatili uzadı mı, kaç gün sürecek?

        15 tatil uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? 2024 sömestr (yarıyıl) tatili kaç gün sürecek?

        15 tatil tüm hızıyla devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda yarıyıl tatilinin ilk haftası geride kaldı. Sosyal medyada 15 tatilin uzatıldığı iddialarının gündem olmasıyla "15 tatil uzatıldı mı, yarıyıl (sömestr) tatili kaç gün?" soruları gündeme geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:37
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        1

        Okullarda birinci dönemin son ders zili 19 Ocak'ta çaldı. Sömestrın başlamasının ardından yarıyıl tatilinin 1 aya uzatıldığına ilişkin iddialar ortaya atıldı. Konuya ilişkin yurt genelindeki milyonlarca öğrenci; "15 tatil uzadı mı?" sorusu aramasını sıklaştırdı. İşte, ayrıntılar...

        2

        15 TATİL UZAYACAK MI?

        T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yarıyıl tatilinin uzatıldığı iddialarına cevap verdi. Yapılan paylaşımda "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

        3

        İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2023-2024 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili, 22 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 2 Şubat Cuma günü sona erecek.

        Okullarda ikinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

        4

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        Okullarda ikinci dönem ara tatili ise 8 Nisan ile 12 Nisan arasında uygulanacak.

        5

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2023-2024 eğitim yılının ikinci dönemi 5 Şubat 2024 tarihinde başlarken; 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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