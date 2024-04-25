"15 Temmuz gazilerinin maaşları kesildi" iddiasına yalanlama

Bazı sosyal medya hesaplarından "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan bu paylaşımlar üzerine açıklama geldi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "15 Temmuz gazilerinin maaşları kesilmiş, 2 aydır maaş alamıyorlar" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, 15 Temmuz gazilerinden malul sayılanlar ile 1053 sayılı Nizamnameye göre derece tespiti yapılanlara, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından aylık bağlandığı ifade edildi.