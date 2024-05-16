15 Temmuz Şehitler Köprüsü fiyat listesi 2024: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti zamlandı. 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri yeniden düzenlenmiş oldu. İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü güncel fiyat listesi 2024
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri, 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Bu noktada 15 Temmuz Şehitler Köprüsü fiyat listesi merak ediliyor. Peki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL?
15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ FİYAT LİSTESİ
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenledi.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıktı.