        Meclis'ten geçti! 15 Yaş altı sosyal medya yasağı nedir, nasıl uygulanacak?

        15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile sosyal ağ sağlayıcılarına önemli yükümlülükler getirildi. Yeni düzenlemede, platformlar yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda olacak. Ebeveyn kontrol araçları da zorunlu hale getirilecek. Peki, 15 yaş altı sosyal medya yasağı Meclis'ten geçti mi? 15 yaş altı sosyal medya yasağı nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 00:38 Güncelleme:
        1

        Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni sosyal medya düzenlemesi Türkiye’de gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Uzun süredir tartışılan 15 yaş altı sosyal medya yasağı için Meclis süreci tamamlandı. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen teklif ile sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirildi. Düzenleme özellikle aileler, öğrenciler ve sosyal medya platformları açısından büyük önem taşıyor. Sosyal ağ sağlayıcıları artık kullanıcı yaşını doğrulamakla yükümlü olacak. Peki, 15 Yaş altı sosyal medya yasağı Meclis'ten geçti mi? 15 yaş altı sosyal medya yasağı nasıl uygulanacak, kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

        2

        15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI MECLİS'TEN GEÇEREK YASALAŞTI!

        TBMM Genel Kurulunda, doğum izni süresinin uzatılması ile 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

        3

        15 YAŞ ALTI SOSYAL MEDYA YASAĞI NEDİR?

        Türkiye’de çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni bir düzenleme hazırlığı gündemde. Özellikle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişiminin sınırlandırılması ve platform kullanımının ebeveyn onayına bağlanması gibi adımlar üzerinde duruluyor.

        Amaç, çocukların dijital ortamda maruz kalabileceği zararlı içerikleri azaltmak ve daha güvenli bir kullanım alanı oluşturmak. Henüz taslak aşamasında olan bu düzenlemeler, kamuoyunda da geniş bir tartışma yaratmış durumda.

        Türkiye’de 15 yaş altına uygulanması planlanan sosyal medya kısıtlamasına benzer düzenlemeler dünyanın bazı ülkelerinde halihazırda yürürlükte.

        4

        UYULMADIĞI DURUMLARDA İDARİ PARA CEZASI VE KADEMELİ BANT DARALTMA

        Düzenleme kapsamında, 15 yaş üstü çocuklar için yetişkinlerden ayrıştırılmış güvenli hizmet sunumu ve acil durumlarda zararlı içeriklere bir saat içinde müdahale edilmesi öngörülüyor. Bu yükümlülüklere aykırılık halinde, küresel ölçekli platformlar için caydırıcılığı artırmak amacıyla bir önceki yılki küresel cirolarının yüzde üçüne kadar idari para cezası ve kademeli bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

        Taslakta dijital oyun sektöründeki şiddet, müstehcenlik ve bağımlılık gibi risklere karşı çocukları korumak amacıyla, günlük erişimi yüz binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcılarına Türkiye'de temsilci belirleme ve oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme yükümlülüğü getirildiği, düzenleme ile ebeveynlere çocuklarının dijital alışkanlıklarını ve harcamalarını yönetebilecekleri etkin kontrol mekanizmaları sunulması hedeflenirken, hukuki muhataplık tesis edilerek kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi ve denetlenebilirliğin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

        5

        Getirilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise idari para cezalarından başlayarak internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasına kadar uzanan kademeli bir yaptırım sistemi öngörülerek, oyun sağlayıcı ve dağıtıcıların ulusal mevzuata uyumu ile kurumsal şeffaflığın temin edildiği belirtildi.

        Düzenleme ile; sosyal ağ ve oyun hizmetlerinin toplumsal yapı, aile düzeni ve çocuk gelişimi üzerindeki doğrudan etkileri göz önünde bulundurularak, sosyal ağ sağlayıcılar ile oyun dağıtıcılarına sundukları hizmetlerin temel haklara ve kamu sağlığına etkilerine dair periyodik "risk değerlendirmesi" yapma ve Kuruma bildirme yükümlülüğü de getirildiği belirtildi. Bu düzenleme ile risk değerlendirmesinin şekli bir beyan olmaktan çıkarılıp; Kurumun açıklama isteme, hizmeti durdurma veya sunum şeklini değiştirme gibi gerekli tedbirleri bildirebileceği etkin bir denetim mekanizmasına dönüşmesinin amaçlandığı ifade edildi. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda öngörülen idari para cezalarının ve sulh ceza hâkimliği kararıyla uygulanacak kademeli bant daraltma yaptırımlarının, denetim sürecinin caydırıcılığını ve hukuki güvenliğini sağlamayı hedeflediği bir kez daha vurgulandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
