15 yaşındaki iki çocuk güvenlik görevlisini bıçakladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinde dün akşam saat 17.30 sıralarında 15 yaşındaki iki çocuk ile güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

DHA'dan alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki T.Ö. ve U.F. adlı iki çocuk, alışveriş merkezine geldi.

Çocukların alışveriş merkezine girmesinin ardından 34 yaşındaki güvenlik görevlisi Muhammet S, daha önce de taşkınlık yaptıklarını öne sürdüğü çocukların dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada güvenlik görevlisi Muhammet S. bacağından bıçaklandı. Çocuklar alışveriş merkezinden koşarak kaçarken, güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığıldı.