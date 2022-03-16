THY, Pegasus, Anadolu Jet, olumsuz hava koşulları nedeniyle pek çok uçak seferini iptal etmişti. Vatandaşlar, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşları araştırıyor. İşte, 16 Mart Pegasus, Anadolu Jet ve THY iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı!