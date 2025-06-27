Göbeklitepe Bisiklet Kulübü Başkanı Muhammed Kaplan (fotoğrafta solda), gazetecilere, "Sadece Göbeklitepe ile kalmayacağız, buradan müzeye, sonra da bisikletle Harran'a gideceğiz. Şanlıurfa'nın bisikletle gezilebilir olduğunu arkadaşlarımıza göstermiş olacağız. Katılım sağlayanlara ve destek veren Haliliye Belediyesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Almanya'dan organizasyona katılan Cafer Aksoy ise böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek, bisikletle kültürel etkinlikler yapılabileceğini gösterdiklerini ifade etti.