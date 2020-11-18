MasterChef Türkiye 17 Kasım tarihli bölümde 25 bin liralık para ödülü için Mavi ve Kırmızı takım kıyasıya rekabet etti. Ödül oyununun birinci aşamasını Mavi takım kazandı. İkinci aşamada ise Mavi takım yarışmacıları kendi aralarında yeni bir oyun oynadı.

MASTERCHEF TÜRKİYE PARA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye para ödüllü oyunda şefler yarışmacılardan egzotik ürünlerden oluşan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi. En çok Barbaros, Sefa ve Ebru'nun tabağı beğenildi.

Para ödülünü kazanan isim: EBRU

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Barbaros (KAPTAN)

Özgül

Emir

Sefa

Ebru

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

Serhat (KAPTAN)

Ayyüce

Eray

Uğur