Her yıl olduğu gibi bu yıl da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak yaşanacak. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle son bulan Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gün, başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de resmî makamlarca çeşitli programlarla kutlanmakta ve ölen Türk askerleri anılmaktadır. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart hangi güne denk geliyor?

18 MART 2022 HANGİ GÜN?

18 Mart bu yıl Cuma gününe denk geliyor.

18 MART RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil olmuyor.