        18 Mayıs ASKİ barajlar: Ankara barajlarında ne kadar su kaldı?

        Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte Ankara'da yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında baraj doluluk oranları geliyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve yağışların azalması, kentin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırırken, özellikle içme suyu sağlayan barajların seviyeleri yakından izleniyor. Peki, 18 Mayıs 2026 itibarıyla Ankara'daki barajların doluluk oranı ne durumda? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:36 Güncelleme:
        Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Ankara’da yaşayanların gündeminde baraj doluluk oranları üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Artan sıcaklıklarla birlikte su tüketiminin yükselmesi, “Yaz aylarında su kesintisi olacak mı?” sorusunu da beraberinde getiriyor. Peki, Ankara’da 18 Mayıs 2026 itibarıyla barajlardaki doluluk oranı ne durumda? İşte güncel veriler ve detaylar…

        ASKİ 18 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 18 Mayıs 2026 verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 45.72 seviyesinde yer aldı.

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: Yüzde 80,92

        Çamlıdere Barajı: Yüzde 39,97

        Çubuk 2 Barajı: Yüzde 71,16

        Eğrekkaya Barajı: Yüzde 80,23

        Kargalı Barajı: Yüzde 100

        Kavşakkaya Barajı: Yüzde 68,21

        Kesikköprü Barajı: Yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: Yüzde 32,33

        Peçenek Barajı: Yüzde 27,48

        Türkşerefli Barajı: Yüzde 5.20

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
