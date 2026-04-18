18 Nisan 2026 Cumartesi maç programı: 18 Nisan 2026 bugün hangi maçlar var?
Futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Dün oynanan karşılaşmada Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bugün ise gözler Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Ayrıca Süper Lig'in yanı sıra Bundesliga, Premier Lig ve diğer Avrupa liglerinde de birbirinden önemli karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Peki, 18 Nisan Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte 18 Nisan 2026 günün programı…
Süper Lig’de artık son viraja girilirken, dün akşam sahasında kritik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe’nin ardından bugün Gençlerbirliği karşısına çıkacak olan Galatasaray, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etmek için sahaya çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekipte hedef mutlak galibiyet. Avrupa liglerinde de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. İşte Süper Lig, Serie A ve Ligue 1’de günün maçları tablosu.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper lig:
Saat: 14.30 Karagümrük-Eyüpspor
Saat: 17.00 Kocaelispor-Göztepe
Saat: 20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray
İtalya - Serie A:
Saat: 19.00 Napoli-Lazio
İngiltere - Premier Lig:
Saat: 19.30 Tottenham-Brighton
Saat: 22.00 Chelsea-Manchester Utd.
Fransa - Ligue 1 :
Saat: 18.00 Lorient-Marsilya
Saat: 22.05 Lille - Nice
Almanya - Bundesliga:
Saat: 16.30 Hoffenheim - Dortmund
Saat: 16.30 Leverkusen - Augsburg