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19 Haziran Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Corona virüsü vaka sayısı Türkiye! Koronavirüs son durum

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve ölüm sayısını merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve ölüm rakamlarını her gün açıklıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırılıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 19 Haziran Türkiye Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel korona tablosu...

19 Haziran Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'de dünkü korona tablosuna göre vaka sayısı 184.031'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.882 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Koronavirüs tablosu...

19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de 18 Haziran Koronavirüs tablosuna göre 1304 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 21 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 184.031 ve can kaybının 4.882 olduğu açıklandı.

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DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 794 artarak 119 bin 955'e yükseldi.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1238 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 47 bin 748'e, vaka sayısı da 22 bin 765 artarak 978 bin 142'ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 192 bin 628 vaka ve 11 bin 846 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

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