        Haberler Bilgi Ekonomi 19 Mart 2026 Arife Günü borsada işlem yapılabilir mi, borsa saat kaça kadar açık olacak? Arife günü yapılan takas işlemleri ne zaman hesaba geçer?

        Ramazan Bayramı arifesi olan 19 Mart 2026'da Borsa İstanbul'un çalışma saatleri ve takas süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Arife günü işlemler yarım gün olarak gerçekleştirilecek. Pay piyasasında alım-satım işlemleri belirli bir saate kadar devam ederken, bayram tatilinin araya girmesi takas sürecini de etkileyecek. Peki, borsa saat kaça kadar açık olacak ve işlemler ne zaman hesaba geçecek? İşte detaylar…

        Giriş: 18.03.2026 - 14:57 Güncelleme:
        1

        Ramazan Bayramı arifesi olan 19 Mart 2026 yaklaşırken, Borsa İstanbul’un çalışma saatleri ve işlemlerin takas süreci yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Arife günü nedeniyle işlemler yarım günle sınırlı olacak, pay piyasasında alım-satım işlemleri belirli bir saate kadar devam edecek. Bayram tatilinin devreye girmesi ise yapılan işlemlerin hesaplara geçiş süresinde değişikliğe neden olacak. Peki, arife günü borsa saat kaça kadar açık olacak, işlemler ne zaman sonuçlanacak? İşte merak edilenler…

        2

        19 MART 2026 ARİFE GÜNÜ BORSA SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

        19 Mart arife günü Borsa İstanbul’da işlemler yarım gün olarak gerçekleştirilecek. Pay piyasasında işlemler saat 13.00’e kadar devam ederken, ardından piyasalar bayram tatili nedeniyle kapanacak. Bu nedenle yatırımcıların işlemlerini belirtilen saatlere kadar tamamlaması gerekiyor.

        3

        RAMAZAN BAYRAMINDA BORSADA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

        Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak. Resmi tatil kapsamında piyasalar kapalı olacak ve alım-satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. İşlemler, bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk iş gününde yeniden başlayacak.

        4

        ARİFE GÜNÜ YAPILAN BORSA İŞLEMLERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?

        Arife günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemlerin takası, yarım gün işlem yapılması nedeniyle bir sonraki iş gününe kayar. Bayram tatilinin araya girmesi durumunda ise bu süre uzar ve işlemlerin gerçekleşmesi tatil sonrası ilk iş gününü takip eden takas gününde tamamlanır. Bu nedenle arife günü yapılan işlemlerin hesaba geçişi birkaç gün gecikebilir.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam gelecek mi?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        İlanlar mercek altında
        İlanlar mercek altında
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Kemoterapiyi tamamladı
        Kemoterapiyi tamamladı
        "Ne olur bağırtmayın"
        "Ne olur bağırtmayın"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"