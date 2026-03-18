19 Mart 2026 Arife Günü borsada işlem yapılabilir mi, borsa saat kaça kadar açık olacak?
Ramazan Bayramı arifesi olan 19 Mart 2026'da Borsa İstanbul'un çalışma saatleri ve takas süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Arife günü işlemler yarım gün olarak gerçekleştirilecek. Pay piyasasında alım-satım işlemleri belirli bir saate kadar devam ederken, bayram tatilinin araya girmesi takas sürecini de etkileyecek. Peki, borsa saat kaça kadar açık olacak ve işlemler ne zaman hesaba geçecek? İşte detaylar…
19 MART 2026 ARİFE GÜNÜ BORSA SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
19 Mart arife günü Borsa İstanbul’da işlemler yarım gün olarak gerçekleştirilecek. Pay piyasasında işlemler saat 13.00’e kadar devam ederken, ardından piyasalar bayram tatili nedeniyle kapanacak. Bu nedenle yatırımcıların işlemlerini belirtilen saatlere kadar tamamlaması gerekiyor.
RAMAZAN BAYRAMINDA BORSADA İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?
Ramazan Bayramı süresince Borsa İstanbul’da işlem yapılmayacak. Resmi tatil kapsamında piyasalar kapalı olacak ve alım-satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek. İşlemler, bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk iş gününde yeniden başlayacak.
ARİFE GÜNÜ YAPILAN BORSA İŞLEMLERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞİR?
Arife günü Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen işlemlerin takası, yarım gün işlem yapılması nedeniyle bir sonraki iş gününe kayar. Bayram tatilinin araya girmesi durumunda ise bu süre uzar ve işlemlerin gerçekleşmesi tatil sonrası ilk iş gününü takip eden takas gününde tamamlanır. Bu nedenle arife günü yapılan işlemlerin hesaba geçişi birkaç gün gecikebilir.