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19 Mart Cuma Hutbesi'nin konusu ne? Diyanet Cuma Hutbesi

Cuma Hutbesi yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 19 Mart 2021 Cuma Hutbesi'nin konusu "Anne-Baba Rızası, Rabbimizin Rızasına Vesiledir" oldu. Cuma namazını eda edecek müslüman vatandaşlar camilerde hutbeyi dinleyecek. İşte Diyanet 19 Mart Cuma Hutbesi...

19 Mart Cuma Hutbesi'nin konusu ne? Diyanet Cuma Hutbesi

Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 19 Mart 2021 tarihli Cuma Hutbesi'nin konusu "Anne-Baba Rızası, Rabbimizin Rızasına Vesiledir" oldu. İşte Cuma Hutbesi...

DİYANET CUMA HUTBESİ 19 MART 2021

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Anne-Baba Rızası, Rabbimizin Rızasına Vesiledir"

Aziz Müminler!

İnsanın bu dünyaya gelmesine vesile olan anne-babası, onun büyüyüp yetişmesi ve ilk eğitimini alarak şahsiyet kazanması için yıllarca emek verir. Bu yüzden yüce dinimiz, insana anne-babasıyla iyi geçinmeyi, onların hatırını saymayı ve haklarını korumayı emreder. Zorluklar karşısında maddi ve manevi anlamda anne-babaya destek olmanın, bilhassa yaşlandıklarında muhabbet ve merhamet göstererek ihtiyaçlarını karşılamanın vefa borcu olduğunu anlatır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anne-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle. Merhamet göstererek tevazu kanadını indir ve de ki: ‘Rabbim! Onlar beni küçükken nasıl koruyup büyüttülerse, sen de öylece onlara merhamet göster.’” (1)

Kıymetli Müslümanlar!

Bizleri yoktan var eden Rabbimiz, mümin bir kul olarak sorumluluk üstlenecek yaşa gelene kadar bizi en yakınlarımıza emanet etmiştir. Anne-babamız, sabır ve fedakârlıkla, sevgi ve şefkatle, kimi zaman gözyaşı ve duayla, kimi zaman da göz nuru ve alın teriyle bizleri bu günlere taşımıştır. Bu yüzden, bir adam Peygamberimize gelerek, “Amellerin en üstünü hangisidir?” diye sorunca Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle cevap vermiştir: “Vaktinde kılınan namaz ve anne-babaya iyilik etmektir. Sonra da Allah yolunda cihat etmek gelir.” (2)

Değerli Kardeşlerim!

İyilik ve ihsanımızı, bir çift tatlı sözümüzü ve güler yüzümüzü, saygı ve hoşgörümüzü anne-babamızdan esirgemeyelim. Onların gönlünü yapma ve hayır dualarını alma gayretinde olalım. Bu duaları, dünyada nimetimiz, ahirette ise kurtuluş vesilemiz olarak görelim. Resûl i Ekrem (s.a.s)’in şu uyarısı nı asla unutmayalım: “Rabbin hoşnutluğu, anne ba banın hoşnutluğundadır. Rabbin öfkesi de anne babanın öfkesindedir. (3)


1 İsrâ, 17/23-24.
2 Buhârî, Tevhîd, 48.
3 Tirmizî, Birr, 3.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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