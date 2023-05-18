19 Mayıs etkinlikleri ve konserleri, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs 2023 konserleri ve etkinlik takvimi Büyükşehir Belediyeleri tarafından yayınlandı. 19 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de Hadise, Murda hayranlarıyla buluşuyor. Ankara'da Sıla, İzmir'de ise Mabel Matiz konser verecek. İşte 19 Mayıs konser takvimi...