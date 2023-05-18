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İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede, saat kaçta yapılacak ve hangi sanatçılar olacak?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İşte 19 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs konserleri...

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  • 19 MAYIS 2023 ETKİNLİK TAKVİMİ | İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri-konserleri nerede, saat kaçta yapılacak ve hangi sanatçılar olacak?

    19 Mayıs etkinlikleri ve konserleri, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde araştırılmaya başlandı. İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs 2023 konserleri ve etkinlik takvimi Büyükşehir Belediyeleri tarafından yayınlandı. 19 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de Hadise, Murda hayranlarıyla buluşuyor. Ankara'da Sıla, İzmir'de ise Mabel Matiz konser verecek. İşte 19 Mayıs konser takvimi...
  • 19 MAYIS 2023 ETKİNLİK TAKVİMİ | İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri-konserleri nerede, saat kaçta yapılacak ve hangi sanatçılar olacak?

    19 MAYIS İSTANBUL ETKİNLİK TAKVİMİ KONSERLERİ

    YER: Maltepe Etkinlik Alanı

    Kapı Açılışı: 14:00

    KONSERLER: Hadise, Murda, Yüzyüzeyken Konuşuruz, DJ Burak Yeter, Sena Şener, Skapova, Kum
  • 19 MAYIS 2023 ETKİNLİK TAKVİMİ | İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri-konserleri nerede, saat kaçta yapılacak ve hangi sanatçılar olacak?

    19 MAYIS KONSERLERİ ANKARA KONSER TAKVİMİ

    Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs konserleriNDE Atatürk Orman Çiftliği'nde ünlü şarkıcı Sıla sahne alacak.

    Atatürk Orman Çiftliği'nde, 19 Mayıs saat 20:00'de başlayacak konserlere ücretsiz ring seferleri ile kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • 19 MAYIS 2023 ETKİNLİK TAKVİMİ | İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri-konserleri nerede, saat kaçta yapılacak ve hangi sanatçılar olacak?

    19 MAYIS KONSERLERİ İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paylaştığı takvimde 19 Mayıs konserleri İzmir'de Mabel Matiz ile gerçekleşecek. 19 Mayıs kutlamaları İzmir'de Kültürpark'ta düzenlenecek, kapanışı Gündoğdu'da Mabel Matiz konseri ile yapılacak. Aynı zamanda 19 Mayıs Gençlik Konseri'nde spor etkinlikleri, Kortej yürüyüşü etkinlikleri de yapılacak. 
  • 19 MAYIS 2023 ETKİNLİK TAKVİMİ | İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri-konserleri nerede, saat kaçta yapılacak ve hangi sanatçılar olacak?

    19 MAYIS İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ

    18:00 Spor etkinlikleri (Kültürpark Lozan Sahne Önü)

    19:30 Praksis Grubu Konseri ( Kültürpark Çim Alan)
  • 19 MAYIS 2023 ETKİNLİK TAKVİMİ | İstanbul, Ankara, İzmir 19 Mayıs etkinlikleri-konserleri nerede, saat kaçta yapılacak ve hangi sanatçılar olacak?

    20:30- 21:00 Kortej Yürüyüşü (Lozan Meydanı- Gündoğdu Meydanı)

    19:30 DJ Ali Köprülüoğlu

    21:00 Mabel Matiz Konseri (Gündoğdu Meydanı)

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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