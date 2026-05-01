19 MAYIS 2026 RESMİ TATİL Mİ? 19 Mayıs okullar tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor?
23 Nisan'ı geride bıraktığımız bu günlerde, hem öğrencilerin hem de çalışanların gözü kulağı 19 Mayıs ile ilgili gelişmelere çevrildi. Peki 19 Mayıs okullar tatil mi, bu yıl hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun çerçevesinde, Resmi Gazete’nin 19 Mart 1981 tarihli ve 17284 sayılı kararı doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul edilmektedir.
19 MAYIS BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
19 Mayıs 2026, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Hafta sonu tatiline Pazartesi gününün de yıllık izinle eklenmesi durumunda vatandaşlar toplamda 4 günlük bir tatil fırsatı elde edebilecek.
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatiller arasında yer aldığı için okullarda eğitim öğretime ara verilmektedir. Devlet ve özel tüm eğitim kurumları bu kapsamda kapalı olurken, öğrenciler bir günlük tatil yapacak.