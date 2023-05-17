Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.