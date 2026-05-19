        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs Ankara trafiğe kapalı yollar | Ankara'da bugün hangi yollar kapatılacak? Başkent trafiğe kapalı yollar listesi

        19 Mayıs 2026 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, saat 08.00'den başlayarak programlar tamamlanana kadar belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek. Ankara'da hangi yollar kapalı? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 09:14 Güncelleme:
        1

        19 Mayıs 2026 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara’da bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, saat 08.00 itibarıyla başlayacak uygulama, etkinliklerin sona ermesine kadar sürecek ve belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek. Peki, Ankara’da hangi yollar kapalı? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        19 MAYIS 2026 ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

        Ankara’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çok sayıda yol geçici olarak trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasına göre, bugün saat 08.00’den itibaren Milli Müdafaa, Kumrular, Necatibey, Gençlik, Akdeniz, Anıt, Mareşal Fevzi Çakmak, Dögol caddeleri ile Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ve bu güzergâhlara bağlanan tüm cadde ve sokaklarda çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

        3

        Öte yandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” nedeniyle de ek trafik tedbirleri uygulanacak. Bu kapsamda, bugün saat 23.00’ten itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı ile Baruthane kavşakları arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Tren Garı kavşağına bağlanan yan varyantlar (alt geçitler hariç), Ulaştırma kavşağından Tren Garı’na uzanan bağlantı yolu ile Tren Garı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne çıkan yan yollar (üst geçitler hariç) da ulaşıma kapatılacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Mersin'de 6 kişinin öldüğü kanlı saldırıyla ilgili valilikten açıklama!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        "Savaş durumunun devamı halinde başka cepheler açılacak"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Beraat etti
        Bakan Gürlek duyurdu: Bir faili meçhul dosya daha çözüldü
        ABD'de İslam Merkezi'ne saldırı
        "Getireceğim oyuncular dünya yıldızı olacak"
        Türk bilim insanı başardı! Yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacak
        Özkan Yalım ek ifade verdi
        Abdullah Avcı, HT Spor'da değerlendirdi!
