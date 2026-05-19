19 Mayıs Ankara trafiğe kapalı yollar | Ankara'da bugün hangi yollar kapatılacak? Başkent trafiğe kapalı yollar listesi
19 Mayıs 2026 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, saat 08.00'den başlayarak programlar tamamlanana kadar belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek. Ankara'da hangi yollar kapalı? Detaylar haberimizde.
19 MAYIS 2026 ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?
Ankara’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında çok sayıda yol geçici olarak trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasına göre, bugün saat 08.00’den itibaren Milli Müdafaa, Kumrular, Necatibey, Gençlik, Akdeniz, Anıt, Mareşal Fevzi Çakmak, Dögol caddeleri ile Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ve bu güzergâhlara bağlanan tüm cadde ve sokaklarda çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.
Öte yandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” nedeniyle de ek trafik tedbirleri uygulanacak. Bu kapsamda, bugün saat 23.00’ten itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı ile Baruthane kavşakları arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Tren Garı kavşağına bağlanan yan varyantlar (alt geçitler hariç), Ulaştırma kavşağından Tren Garı’na uzanan bağlantı yolu ile Tren Garı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne çıkan yan yollar (üst geçitler hariç) da ulaşıma kapatılacak.