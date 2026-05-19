19 Mayıs Ankara trafiğe kapalı yollar | Ankara'da bugün hangi yollar kapatılacak? Başkent trafiğe kapalı yollar listesi

Öte yandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” nedeniyle de ek trafik tedbirleri uygulanacak. Bu kapsamda, bugün saat 23.00’ten itibaren etkinlik sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı ile Baruthane kavşakları arasındaki bölümü çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak. Ayrıca Tren Garı kavşağına bağlanan yan varyantlar (alt geçitler hariç), Ulaştırma kavşağından Tren Garı’na uzanan bağlantı yolu ile Tren Garı’ndan Kazım Karabekir Caddesi’ne çıkan yan yollar (üst geçitler hariç) da ulaşıma kapatılacak.