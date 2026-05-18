19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 2026 yılında Salı gününe denk geliyor ve ülke genelinde resmi tatil olarak kutlanacak. Bu özel gün dolayısıyla kamu kurumlarının çalışma durumu merak edilirken, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler ve araştırma yapan vatandaşlar kütüphanelerin açık olup olmayacağını sorguluyor. İşte detaylar...

Resmi tatil günlerinde kamu kurumlarının büyük bir bölümü kapalı olurken, kütüphanelerin çalışma durumu bağlı oldukları kuruma göre değişiklik gösterebiliyor. Türkiye genelinde devlet üniversitelerine bağlı kütüphaneler ve halk kütüphaneleri genellikle resmi tatillerde kapalı oluyor.

Bu nedenle 19 Mayıs 2026 Salı günü de çoğu halk kütüphanesinin hizmet vermemesi bekleniyor. Ancak bazı büyük şehirlerde yer alan üniversite kütüphaneleri, sınav dönemleri veya özel izinler kapsamında sınırlı saatlerde açık kalabiliyor.