19 Mayıs için bekleyiş başladı. Türkiye genelinde tören ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde 19 Mayıs resmi tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, "19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs özel sektör çalışacak mı, mesai var mı?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...