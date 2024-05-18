19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs özel sektör çalışacak mı?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bilindiği gibi resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Pazar günü resmi tatil mi sorusu kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 19 Mayıs resmi tatil mi sorusunun yanıtı...
19 Mayıs için bekleyiş başladı. Türkiye genelinde tören ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde 19 Mayıs resmi tatil mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, "19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs özel sektör çalışacak mı, mesai var mı?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
19 MAYIS TATİL Mİ?
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğu için tüm eğitim kurumları kapalı oluyor. 2024 yılı yani bu yıl 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
19 MAYIS ÖZEL SEKTÖR VE KAMU ÇALIŞANLARI İZİNLİ Mİ?
19 Mayıs resmi tatildir ve bu tarihle kamuda çalışanlar izinli sayılıyor ve okullar da tatil oluyor. Özel sektörde ise çalışma durumu değişiyor.
19 MAYIS ÖNEMİ
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.