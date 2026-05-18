19 Mayıs kuaförler açık mı? 19 Mayıs Salı günü kuaförler çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, kuaför ve berberlerin çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Resmi tatil nedeniyle pek çok kamu kurumu kapalı olurken, kişisel bakımını yaptırmak isteyenler işletmelerin hizmet verip vermediğini merak ediyor. Bu kapsamda "19 Mayıs'ta kuaförler ve berberler açık mı, çalışıyor mu?" soruları öne çıkıyor. İşte 19 Mayıs'ta kuaför ve berberlerin çalışma düzenine dair merak edilen detaylar…
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle birçok kamu kurumu hizmet vermeye ara veriyor. Bu durum, kişisel bakım planı yapan vatandaşların kuaför ve berberlerin açık olup olmadığını araştırmasına neden oluyor. Özellikle kadın kuaförlerine gitmek isteyenler, “19 Mayıs’ta kuaförler hizmet veriyor mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Mayıs’ta kuaförlerin çalışma durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar…
19 MAYIS'TA KUAFÖRLER AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi kurum ve kuruluşlar hizmet vermeyecek.
Berber ve kuaförler özel işletme statüsünde oldukları için bu durumdan doğrudan etkilenmeyebilir; bazı işletmeler kapalı olurken bazıları hizmet vermeye devam edebilir. Çalışma durumu işletmelere göre değişiklik gösterebilir.
GÜZELLİK MERKEZLERİ AÇIK MI?
Güzellik merkezleri de berber ve kuaförlerde olduğu gibi özel işletmeler kapsamında yer aldığından, çalışma durumu işletme yönetiminin kararına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle bazı güzellik merkezleri hizmet vermeyi sürdürürken, bazıları kapalı olabilir.